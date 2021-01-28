В Apple рассказали о создании новых продуктов с примесью магии

В создании новых продуктов компании Apple используется смесь технологий и оборудования, что похожа на магию.

Об этом глава "яблочной" компании Тим Кук рассказал на совещании после публикации квартального финансового отчета, передает 9to5mac.

Глава Apple поделился, что, заходя на новый рынок, в компании оценивают свои возможности проявить себя сразу в нескольких сферах, касающихся новой для бренда продукции.

"Мы любим работать над теми вещами, над которыми требуется совместное использование оборудования, программного обеспечения и услуг. На этом перекрестке происходит магия", – сказал Кук.

Какие именно новы продукты создает Apple, он не сообщил. Однако по инсайдерским утечкам в сети, у "яблочников" создают беспилотный электрокар (предположительно в партнерстве с Hyundai). Также возможно в 2022 году уже появится VR-гарнитура премиум-класса.

"Я думаю, что у нас есть действительно хорошие возможности, и если вы посмотрите на наш текущий портфель продуктов, мы все еще имеем относительно низкую долю на ряде очень крупных рынков. Мы чувствуем, что у нас есть действительно хорошие перспективы и хорошие перспективы в сфере услуг, над которыми мы работали в течение некоторого времени", – поделился Кук дальнейшими планами.

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