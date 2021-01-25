В Apple предупредили, кому нельзя пользоваться iPhone 12

В компании Apple предупредили, что магниты в их устройствах, и создаваемые ими электромагнитные поля могут нарушить работу медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы или дефибрилляторы.

Об этом сообщает пресс-служба "яблочной" компании, отметив, что магниты содержатся в iPhone и зарядном устройстве MagSafe.

В Apple отметили, что имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы, могут содержать датчики, реагирующие на расположенные поблизости магниты и радиопередатчики.

"Чтобы избежать возможного контакта с этими устройствами, держите iPhone и аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии (более 15 см от устройства; более 30 см при беспроводной зарядке)", – предупредили в компании.

В Apple добавили, что для получения более точных указаний нужно проконсультироваться с врачом и производителем медицинского устройства.

Как сообщал OBOZREVATEL: