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В Антарктиде нашли подлодку Гитлера: видео 

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Во льдах Антарктиды нашли шокирующее судно при помощи картографического сервиса Google Earth. По мнению исследователя, это "подводная лодка Гитлера".

Блогер опубликовал соответствующее видео на канале в YouTube (чтобы посмотреть, просколльте страницу до конца).

Он просмотрел внешние характеристики субмарин Третьего рейха, фотографии которых есть в интернете, и обнаружил, что они похожи.

"Если посмотреть на верхнюю часть, то можно обратить внимание на нечто окрашенное в серебристый цвет. Структура этого предмета создана искусственным путем", — отметил блогер.

В Антарктиде нашли подлодку Гитлера: видео 
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Конспирологи убеждены в то, что в Антарктиде находится тайная база нацистов, на которую тем якобы удалось бежать после разгрома во Второй мировой войне. Она якобы находится в регионе Новая Швабия, на который Третий рейх в период с 1939 по 1945 год предъявлял территориальные претензии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, исследуя льды Антарктики, международная группа ученых-геофизиков обнаружила следы древних континентов. Они установили, что некоторые области Восточной Антарктиды связаны с древним суперконтинентом Гондвана.

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Tomas Fan
Tomas Fan
Чё за бред несут эти конспирология? Нибиру, базы 3-го Рейха... Лишь бы отвлечь внимание народа от насущных проблем. Запомните, ИХ ТАМ НЕТ. Фашистов нет в Антарктиде, они все в Кремле!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Развелось бездельников - дегенератов!
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ZHAYVORONOK ANATOLIY
ZHAYVORONOK ANATOLIY
Перестаньте писати Хуйню.
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