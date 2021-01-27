В Android появилась функция, ранее доступная в iPhone

Для мобильного браузера Google Chrome в операционной системе Android стала доступна функция отложенного чтения веб-страниц.

Такая же возможность теперь доступна и в версии браузера на компьютере. Отметим, что аналогичная функция была на iOS-устройствах (iPhone или iPad) в 2017 году, передает XDA-Developers.

Добавим, что новая опция включена по умолчанию и не требует активации через скрытые настройки chrome://flags, как это обычно бывает с новыми функциями.

Чтобы воспользоваться отложенным чтением необходимо зажать нужную ссылку для вызова контекстного меню, а затем выбрать Read Later ("Читать позже"). После этого в закладках можно будет найти отдельную папку с отложенными сайтами.

XDA-Developers

Для активации функции нужно указать в поисковой строке chrome://flags/#read-later.

Напомним, что появились подробности о новой версии ОС Android 12.

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