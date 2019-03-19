В 10 раз сильнее Хиросимы! Появилось видео мощного взрыва метеорита на Камчатке

В сети опубликовали видео взрыва метеора, который вошел в атмосферу над Беринговым морем у побережья Камчатки.
Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, но лишь сейчас видео попало в сеть. Падение космического тела зафиксировали камеры американского спутника "Terra" и японского "Himawari-8".
Сайт NASA сообщает, что взрыв произошел примерно в 350 километрах от побережья Камчатского края, на высоте около 26 километров. Из-за облаков и солнечного света, а также безлюдной местности очевидцев взрыва метеорита не оказалось.
По мнению астрофизиков, диаметр болида достигал десяти метров, а его скорость составляла 32 километра в секунду. Энергия в результате взрыва составила 173 килотонны в тротиловом эквиваленте, что десять раз превышает мощность взрыва ядерной бомбы в Хиросиме.
Ученые предполагают, что взорвавшийся болид принадлежал метеорному потоку Урсиды, которые были активны с 17 по 26 декабря 2018 года.
Падение метеора
Скриншот
Падение метеора
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в России в Красноярском крае рухнул метеорит.
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