Уже в 2019 году: Маск анонсировал запуск в Украине станций Tesla Superchargers

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Superchargers для подзарядки электрокаров.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния по США, большей части Европы, Канаде и Китаю", — написал Маск в Twitter, опубликовав карту со станциями подзарядки.

По его словам, такие пункты будут созданы во всех странах Европы, в том числе и в Украине.

"Покрытие станциями будет расширено на 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", — сообщил Маск.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ