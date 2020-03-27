Заряжать телефон нужно правильно: три решения, которые позволят не убить гаджет

Чтобы ваш смартфон оставался здоровым, ему нужно уметь делать зарядку. Точнее, вам следует научиться правильно заряжать своё мобильное устройство.

В этой статье мы собрали основные ошибки, которые совершают пользователи когда подключат свои гаджеты к электросети. Постарайтесь избежать этих неточностей в обращении со своими телефонами в будущем и следуйте нашим советам, чтобы увеличить срок службы аккумулятора.

#ЗарядкаВсюНочь

Charging all night long. Где-то в мире смартфонов данное выражение с легкостью сошло бы за название хоррора с участием "умного" телефона и "невежественного" человека. Уж извините нас, но все же некоторые люди – большие невежды.

Нельзя просто так взять и оставить заряжаться вашу дорогую игрушку всю ночь. Да, мы не исключаем, что в современных аппаратах может стоять специальный датчик, который отключит процесс накопления энергии, как только аккумулятор достигнет желанных 100% заряда, но полагаться на это не стоит.

"Сон современного человека"

Новенькие мобильники способны зарядиться за час-два. Неужели у вас нет столь малого количества времени перед сном? Да и потом, многие из смартфонов могут заряжаться примерно до уровня 80% очень быстро.

А если вы так и оставите свою "высокотехнологичную прелесть" греться от розетки всю ночь, то она может снова начать заряжаться после того, как уже зарядится. Почувствует, что 99% – это мало, ведь хозяин требует все 100%.

Полная зарядка и полнейшая разрядка

Те из вас, кто совершает ошибку, описанную в предыдущем пункте, сейчас и вовсе разуверятся в мире и его истинах. Оказывается, 90% заряда батареи вполне достаточно, чтобы телефон чувствовал себя нормально и мог прослужить вам верой и правдой ещё не один год.

Так вы точно избежите ситуации с "энергетическим гипервитаминозом" для своего звонящего устройства. Говорят, что если доводить до уровня 100%, то можно вызвать состояние "перенапряжения" у "брата вашего меньшего". Вам оно надо?

"Жизнь современного человека"

Есть сведения, что заряжать полезно, когда батарея разрядилась наполовину. Вообще, идеальный (ну, практически) диапазон – 40-80%. Когда вы обнаружили на своём телефоне значение заряда, попадающее в данный промежуток, и рядом с вами есть розетка, а в рюкзаке завалялся провод – смело подключайте к сети. Получаемое питание смартфона в этом случае позволит ему увеличить срок своей службы.

Известно, что литий-ионные аккумуляторы рассчитаны где-то на 500 циклов зарядки/разрядки. Следуя правилам, описанным выше, можно увеличить данный показатель в 3 раза и довести его до 1500 циклов!

Как видите, разряжать полностью нет нужды. Но если вы хотите...

"Абсолютный нуль"

...можете попробовать. Если разряжать батарею полностью хотя бы раз в месяц или два, ничего страшного не случится. Когда такое приключится, не забывайте также заряжать до 100%. Это делается для калибровки.

"Проблема современного человека"

Столь нехитрая процедура поможет вашему устройству точно определять уровень заряда в настоящий момент времени. Если же этого не делать, можно будет полагать, что у вас ещё есть 10%, которых хватит для просмотра фильма, но уже на вступительных титрах экран потухнет. Или наоборот – будет происходить магия: с 1-2% заряда вы сможете проходить полдня, чтобы затем похвастаться перед друзьями, какой же у вас классный новый "Афоня".

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