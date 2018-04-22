"Уникальная разработка": Порошенко похвастался новым оружием

Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил достоинства нового противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф".

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter’e.

"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - отметил верховный главнокомандующий.

Модифікований протитанковий керований комплекс "Скіф" пройшов успішні випробування.



Унікальна розробка КБ "Луч" має низку технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей. #НоваАрмія pic.twitter.com/vXqiUi7YZb — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", украинская армия получит на вооружение новые отечественные разработки.