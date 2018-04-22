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"Уникальная разработка": Порошенко похвастался новым оружием

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Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил достоинства нового противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф".

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter’e.

"Модифицированный противотанковый управляемый комплекс "Скиф" прошел успешные испытания. Уникальная разработка КБ "Луч" имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражения подвижных и неподвижных современных бронированных целей", - отметил верховный главнокомандующий.

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Как сообщал "Обозреватель", украинская армия получит на вооружение новые отечественные разработки.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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