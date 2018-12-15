Ученые обнаружили в Тихом океане неизвестную экосистему: первое видео

Международная группа ученых из Мексики и США открыла уникальную подводную экосистему, расположенную на глубине 3800 метров в ущелье Калифорнийского залива (Тихий океан).

Населяющие это гидротермальное жерло живые существа делают экосистему непохожей на все открытые доныне, пишет Naked Science(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Новые виды, новое поведение, голубые микробы! В этих местах нашли пристанище самые разнообразные сообщества, но есть группа существ, которые, кажется, доминируют: трубчатые черви Oasisia, морские анемоны и многощетинковые черви синего цвета", — пояснила сотрудник Института океана Шмидта Бека Шепард.

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Скриншот

В ходе исследования ученым удалось обнаружить виды животных, которые ранее никогда не наблюдались в гидротермальных источниках. Таким примером являются морские анемоны, которые часто встречаются в других частях океана.

Сообщается также, что исследователям удалось пронаблюдать за ранее невиданным взаимодействием между двумя многощетинковыми червями.

Как писал OBOZREVATEL, в 2017 с лица земли полностью исчезли три вида животных. Нещадность человеческой цивилизации уничтожила последних представителей некоторых видов ящериц, летучих мышей и кошек.