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13 ноября • обновлено в 07:27
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Уничтожит Крымский мост! Россию привел в ужас украинский ракетный комплекс

4.3т
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В России забили тревогу из-за украинского оружия РК-360МЦ "Нептун", которое может уничтожить Крымский мост.

Головка самонаведения противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" была публично продемонстрирована впервые, передает Defense Express. На это обратили внимание российские СМИ. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Они припомнили, как экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты способны за считанные минуты уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост.

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На предприятии "Луч" сообщили, что головка самонаведения, которая отвечает за точность попадания в цель, является одним из самых сложных элементов крылатой ракеты, поэтому ее характеристики держатся в тайне.

При этом известно, что "Нептун" оснащается новой комбинированной активной радиолокационной двухдиапазонной головкой самонаведения, которая создана в компании "Радионикс". Она имеет сверхвысокие углы обзора, может увидеть и захватить цель на расстоянии в 50 км, а также устойчива к радиолокационным помехам противника.

Изначально пролетает ракета на малой высоте для того, чтобы ракета была незаметной для радаров противника. Через несколько десятков километров до цели, ракета делает "горку", поднимаясь до нескольких сотен метров и включает активную головку самонаведения.

Как только цель появляется на горизонте, ракета ее захватывает активной головкой самонаведения.

Масса ракеты Р-360 составляет 870 кг, а ее боевая часть – до 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн – от 3 до 10 м. Одновременно комплекс может запускать до 24 ракет. Время его развертывания не превышает 15 минут.

Уничтожит Крымский мост! Россию привел в ужас украинский ракетный комплекс
Уничтожит Крымский мост! Россию привел в ужас украинский ракетный комплекс

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях первой крылатой ракеты украинского производства "Нептун".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Комментарии
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Кравченко Сергей
Кравченко Сергей
в чем прикол ? )) в том , что Россия в ответ показала ракету ,которая может снести с лица земли Киев и Киевскую область ? Какой кретин эти статьи и особенно заголовки пишет ? Это я про "ужас в России" имею в виду ..)) Может интернет-порталам уже включать определенную цензуру для таких горе-авторов. Они же провоцируют наши отношения с Россией, с которой мы идем на реанимирование отношений. Люди комменты пишут плохие, смеются..Неправильно это все.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
нужны ракеты от 2500 км-эксперты и одним ударом .....финиш рашки
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Кремля Рука
Кремля Рука
Из какого котла строчишь?
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Хо Хол
Хо Хол
"...была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35..." - так ее декоммунизировать надо было, селюки.
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