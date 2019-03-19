Украинцы увидят в небе "червячную луну": названа дата

В четверг, 21 марта, украинцы смогут наблюдать явление, которое называется "червячная луна".

Данное полнолуние проявится в полном объеме в 3:43 по Киеву, передает Space.com.

"Червячная луна" взойдет через несколько часов после весеннего равноденствия - момента, отмечающего начало весны в северном полушарии и осени в южном полушарии нашей планеты.

Полнолуние случится через день после того, как луна достигнет перигея, ближайшей к Земле точки, что сделает полнолуние "суперлунием", от чего луна кажется немного больше, чем обычно бывает полнолуние - примерно на 10% больше среднего.

Отметим, что название "червячная луна" происходит от того, что земля становится теплее и влажнее, а это вызывает появление дождевых червей и с ними птиц.

Луна

Как сообщал OBOZREVATEL:

К Земле несется самый крупный в 2019 году астероид.

К нашей планете приближается недавно обнаруженный NASA астероид.

Также появилось видео мощного взрыва метеорита на Камчатке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!