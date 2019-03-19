|Технологии
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Украинцы увидят в небе "червячную луну": названа дата

1.5тЧитать материал на украинском

В четверг, 21 марта, украинцы смогут наблюдать явление, которое называется "червячная луна".

Данное полнолуние проявится в полном объеме в 3:43 по Киеву, передает Space.com.

"Червячная луна" взойдет через несколько часов после весеннего равноденствия - момента, отмечающего начало весны в северном полушарии и осени в южном полушарии нашей планеты.

Новости
Лунный календарь стрижек на март 2019: благоприятные дни

Полнолуние случится через день после того, как луна достигнет перигея, ближайшей к Земле точки, что сделает полнолуние "суперлунием", от чего луна кажется немного больше, чем обычно бывает полнолуние - примерно на 10% больше среднего.

Отметим, что название "червячная луна" происходит от того, что земля становится теплее и влажнее, а это вызывает появление дождевых червей и с ними птиц.

Луна

Луна

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения