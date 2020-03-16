Украинцев начали оповещать о коронавирусе через Facebook: где читать новости

В Украине заработал правительственный информационный сервис с актуальными данными о распространении коронавируса COVID-2019 в стране.

Он был создан по инициативе Министерства здравоохранения и в нем предусмотрена возможность мгновенного информирования граждан через социальную сеть Facebook.

"В рамках противодействия распространению вирусной инфекции COVID-19 в Украине и учитывая растущую потребность пользователей в корректной и своевременной информации Министерство здравоохранения Украины совместно с Facebook запускают расширенный доступ к местным уведомлений Facebook. Это даст возможность быстро получать актуальную и достоверную информацию о коронавируса из официальных источников МОЗ Украины, таких как официальный вебсайт министерства moz.gov.ua и сайт с ответами на основные вопросы о COVID-19 covid19.com.ua", – сообщила пресс-служба Минздрава.

Украинцев начали оповещать о коронавирусе через Facebook УНИАН

В чем задумка сервиса Минздрава

В ленте новостей украинцев автоматически будут появляться сообщения от Facebook со ссылкой на правительственный источник с достоверной информацией. Чуть позже появится search modules – оповещение для тех, кто сам ищет информацию о коронавирус. Также Facebook будет поддерживать официальную страницу Министерства здравоохранения Украины.

Язык оповещения будет соответствующей настройки профиля пользователя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились советы, чем заняться на карантине из-за коронавируса.

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