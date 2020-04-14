Главная Новости
14 апреля • обновлено в 20:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости техники и технологии

Украинский самолет-гигант "Мрія" доставил в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19. Фото

1.9т
Читать материал на украинском

Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія" доставил в Польшу из Китая рекордный груз медицинских средств, необходимых для борьбы с COVID-19.

Самолет приземлился в Варшаве в аэропорту Шопена во вторник, 14 апреля. За его посадкой наблюдали около 80 тысяч человек, информирует в Facebook Antonov Company.

13 апреля Ан-225 вылетел из китайского аэропорта Тяньцзинь, где был загружен медикаментами, тестами, масками и другими средствами примерно на 100 тысяч тонн.

"За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета", – сказано в сообщении. Во время перелета была одна остановка для дозаправки в Казахстане.

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19

Facebook Antonov Company

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19

Facebook Antonov Company

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19

Facebook Antonov Company

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19

Facebook Antonov Company

Всего с конца марта авиакомпания "Авиалинии Антонова" уже перевезла более 1400 тонн груза из Китая в разные страны Европы, Америки, Ближнего Востока.

"Мрія" ранее установила более 250 рекордов в области авиации, в частности, и перевозки моногруза весом в 187,6 тонн, а также абсолютный рекорд по грузоподъемности в 253,8 тонн.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в "Борисполь" прилетел еще один "самолет жизни" с масками и костюмами из Китая.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кирилл Лютый
Место
Польша Варшава
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
1
Смешно
20
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
для особо верящих обозу-https://rian.com.ua/analytics/20160902/1015617801.html
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
...был загружен медикаментами, тестами, масками и другими средствами примерно на 100 тысяч тонн. ))) КРУТО !!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
та не украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія"-советский,который когда то принадлежал Украине,успешно был продан со всей документацией в КНР.летунов и семьи сотрудников КБ взяли в Китай.а у вас он до сих пор украинский
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Технологии

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги