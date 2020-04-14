Украинский самолет-гигант "Мрія" доставил в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19. Фото

Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія" доставил в Польшу из Китая рекордный груз медицинских средств, необходимых для борьбы с COVID-19.

Самолет приземлился в Варшаве в аэропорту Шопена во вторник, 14 апреля. За его посадкой наблюдали около 80 тысяч человек, информирует в Facebook Antonov Company.

13 апреля Ан-225 вылетел из китайского аэропорта Тяньцзинь, где был загружен медикаментами, тестами, масками и другими средствами примерно на 100 тысяч тонн.

"За всю историю авиации такой объем груза еще никогда не перевозился внутри грузового отсека самолета", – сказано в сообщении. Во время перелета была одна остановка для дозаправки в Казахстане.

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19 Facebook Antonov Company

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19 Facebook Antonov Company

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19 Facebook Antonov Company

Украинская "Мрія" доставила в Польшу рекордный груз помощи с COVID-19 Facebook Antonov Company

Всего с конца марта авиакомпания "Авиалинии Антонова" уже перевезла более 1400 тонн груза из Китая в разные страны Европы, Америки, Ближнего Востока.

"Мрія" ранее установила более 250 рекордов в области авиации, в частности, и перевозки моногруза весом в 187,6 тонн, а также абсолютный рекорд по грузоподъемности в 253,8 тонн.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в "Борисполь" прилетел еще один "самолет жизни" с масками и костюмами из Китая.

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