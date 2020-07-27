Украинские веб-разработчик поделился секретами успеха в IT

Победитель крупнейшего в Украине соревнования среди веб-разработчиков DevChallenge-2019, реализатор международных ІТ-проектов Сергей Кукунин рассказал о секретах успеха в отрасли. Он поделился этапами своего пути к признанию и экспертному уровню в ІТ.

По словам Кукунина, он работает веб-разработчиком более 11 лет. Однако первый действительно успешный международный проект для него стартовал в 2014 году, когда партнер из Лос-Анжелеса Аарон Шифф призвал его во вновь созданную компанию Matic Insurance Services, Inc. Сейчас эта компания занимает ведущие позиции в своем сегменте на рынке недвижимости в США.

"Мы создали диджитализованного страхового брокера для рынка недвижимости. Matic – это агрегатор, обеспечивающий клиентам выбор наиболее выгодной страховки в течение нескольких секунд. Matic по API работает с кредитными учреждениями и страховыми компаниями", – вспоминает Кукунин.

Новая услуга оказалась очень востребованной. Matic собрал 16 млн долл. от ведущих американских инвесторов, среди которых Anthemis, Clocktower, Fenway Summer, Nationwide Insurance, National General Insurance, Kemper Insurance, Mr. Cooper Mortgage, New Residential Mortgage.

Сегодня Matic работает с более чем 25 страховыми компаниями во всех 50 штатах. В I квартале 2020 года Matic продавал в среднем 2 тыс. новых полисов ежемесячно.

В течение трех лет Сергей был ответственным за техническую составляющую проекта по автоматизированному поиску страховок: разрабатывал технические решения, нанимал первых инженеров, потом открывал офис компании во Львове, где работает около 30 разработчиков.

Теперь Кукунин отвечает за всю техническую составляющую известного американского медийного стартапа Spotlight Media LabsInc.

"Мы создали онлайн-платформу для издательств, где они могут производить контент и находить новую аудиторию. Платформа имеет веб-версию, приложения для iOS и Android. Издатели получили новый способ монетизации контента, ведь компания делится с ними доходами от онлайн-рекламы. Среди них более 100 партнеров из университетов, более 50 коммерческих газет, в частности BloombergNews, Reuters, INN, TexasTribune и TexasObserver. Spotlight заключил многочисленные рекламные соглашения, в частности с Disney+", – рассказал специалист.

В прошлом году Сергей победил в DevChallenge – крупнейшем в Украине соревновании среди разработчиков. Конкурс поддерживают технологические компании, лидеры отраслей, в частности компания "Vodafone Украина", компания "Киевстар".

Сергей рассказывает: первый раунд – отборочный. Во втором надо было разработать работающий продукт, эффективно решающий сложную задачу. В 2019 году она была сформулирована так: в стране N есть 40 млн абонентов мобильной связи, и каждые 15 минут собираются данные о них. Участники конкурса должны были предложить собственные способы выяснить, с кем конкретный абонент общался чаще всего за определенный период дней.

"На отборочном туре я потратил целый день на то, чтобы обдумать, каким образом лучше решить задачу. Этот подход оправдал себя. Основное отличие моего кода оказалась в том, что я вместо обычной базы данных применил другой продукт, который работает для полнотекстового поиска и предусматривает масштабируемость "из коробки", поэтому не должен обходить недостатки баз данных в этой задаче, как другие участники", – рассказал Сергей.

В финале, по его словам, нужно было доработать задачи с предварительного раунда, расширив его до нового функционала. Первичная ценность программного кода в том, насколько легко с ним будет работать преемникам. Пожалуй, именно то, что во втором раунде Кукунин писал код, обеспечивая возможность изменять его, и помогло ему победить.

На правах победителя веб-разработчик поделился своим лайфхаком преодоления подобных задач. В конкурсе на реализацию продукта отводится 8 часов, поэтому очень важно правильно распланировать время. Жюри не судит о конечном продукте по уровню совершенства одной составляющей, должна быть общая картина. Поэтому Кукунин сразу разделил общее время на выполнение каждой из сформированных подзадач. Последний же час отвел на то, чтобы все довести до совершенства. И неуклонно придерживался составленного плана.

Сергей Кукунин признается: он считает нужным делиться своим опытом с начинающими и уже опытными коллегами. Поэтому с радостью соглашается на приглашение выступать в качестве спикера. Он выступал на украинских и международных конференциях, в частности на крупнейшей Ruby-конференции в Украине Ruby C.

У него также есть около десятка научных публикаций в престижных национальных и международных журналах. В частности он – соавтор статьи об определении трендов публикаций о искусственном интеллекте в престижном международном научном журнале JARDCS из Канзаса, США.

Кроме того, он заявляет, что готов ответить на вопросы и в индивидуальном порядке. И если такие возникают – приглашает присылать их на его личную электронную почту sergey.kukunin@gmail.com