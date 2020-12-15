Украинские морпехи в 2021 году получат 60 плавающих БТР-4. Фото и видео

Морская пехота Военно-морских сил Украины (ВМСУ) в следующем году получит 60 новых БТР-4.

Об этом пишет Defense Express со ссылкой на информацию директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" Якова Мормило. Новая техника с повышенной плавучестью значительно усилит способности украинских морпехов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Всего в 2021 году Вооруженным силам (ВСУ) планируют передать 77 БТР-4 – 15 линейных (БТР-4Е), один командирский (БТР-4К), один ремонтный (БРЭМ-4РМ) и 60 плавающих.

В начале декабря об испытаниях новой версии БТР-4 для ВМСУ, которые должны состояться в скором времени, сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Почти одновременно с этим заявлением, 7 декабря, пресс-служба концерна Укроборонпром обнародовала на своей странице в Facebook видео с испытаний варианта БТР-4Е для ВМС ВСУ. Адаптированную технику с дополнительными "поплавками" успешно десантировали в воду с десантного катера ВМСУ "Сватово".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что ВСУ передали более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2".

Техника была разработана в 2015 году, прошла полный цикл государственных испытаний и была взята на вооружение украинскими военными в 2017 году. В целом подразделения ВСУ насчитывают 240 таких машин.