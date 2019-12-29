Украинские хакеры взломали более 20 000 cерверов по всему миру

Киберполиция разоблачила хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов по всему миру. Группировка работала с 2014 года и занималась продажей доступов к удаленным серверам.

Трое украинцев и один иностранец были известными участниками хакерских форумов и осуществляли заказ по взлому удаленных серверов, расположенных на территории Украины, Европы и США. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Известно, что хакеры осуществляли bruteforce-атаки на частные предприятия и отдельных лиц. Для атак использовали специализированное программное обеспечение, которое эксплуатировало уязвимости серверов на базе ОС Windows.

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Часть серверов они также использовали в собственных целях: создание бот-нетов для майнинга, DDOS-атак, установку программных командных центров для вирусов типа "stealer", превращение их в инструменты для проведения brute-force атак на новые сетевые узлы.

Киберполиция разоблачила хакеров psm7.com

Кроме того, часть "взломанных" серверов сбывали другим хакерам, которые использовали приобретенную информацию для своих целей: вымогательство под предлогом шифрования данных, списание денег с банковских карточек, майнинг и тому подобное.

Таким образом им удалось вмешиваться в компьютерные сети граждан разных стран: Украины, России, США, Франции, Китая, Болгарии, Индии, Бразилии, Малайзии и стран северной Европы.

Преступные доходы хакеры получали на крипто- и электронные кошельки. Так, на нескольких из их электронных кошельков обнаружено почти 80 тысяч долларов.

В полиции отметили, что для координации действий всех членов международной хакерской группировки общение и связь между ними происходили через скрытые мессенджеры.

По результатам экспертиз компьютерной техники одному из участников группировки уже объявлено о подозрении. Решается вопрос об объявлении подозрения другим участникам преступной группы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность киберпреступников, похищающих деньги со счетов платежных систем Европы и США. Хакеров задержали в Черкассах.

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