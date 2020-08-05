Украинец в Британии создал космическую компанию-конкурента для Илона Маска

Украинец Владимир Левикин основал в Великобритании компанию Skyrora, которая должна составить конкуренцию космической корпорации Илона Маска SpaceX.

Инженеры Skyrora уже провели наземные испытания космической ракеты, чего не было в Британии последние полвека, передает The Telegraph.

"Наша амбиция – стать британской SpaceX. Не столько в плане запуска космических аппаратов, а более как фактор вдохновения для населения Британии", – отметил Левикин.

Владимир Левикин (третий справа) и шотландские политики на фоне ракеты Black Arrow

Левикин, который закончил Запорожский национальный технический университет, намерен в последующие несколько лет увеличить штат компании в десять раз – до 300 человек и начать массовое производство космических ракет.

Украинец пояснил, что Skyrora сконцентрируется на технологии распространения связи через спутники. Для запуска спутников будет использован другой класс ракет, которые намного меньше, чем у SpaceX.

"Поэтому мы можем запуститься практически с любого места, которое вам нужно, и вывести ваш спутник на точную локацию на орбите", – сказал Левикин.

Первую ракету планируется запустить на орбиту в 2023 году. До 2026 года Skyrora планирует осуществлять 16 запусков в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, космический корабль Crew Dragon с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю.