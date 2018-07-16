МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Украина похвасталась новым самолетом на крупнейшем авиасалоне: появилось видео

1.6тЧитать новость на украинском

В сети появилось видео демонстрационного полета украинского транспортного самолета Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow-2018, который проходит 16-22 июля в пригороде Лондона.

Согласно сообщению пресс-службы, ГП "Антонов" представляет на шоу ряд современных программ и анонсирует проект создания семейства модернизированных реактивных самолетов семейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, что называется Ан-1X8 NEXT.

По информации пресс-службы "Укроборонпрома", помимо ГП "Антонов" в составе украинских участников на выставке - входящие в авиастроительный кластер концерна ГП "Авиакон", ГП "Николаевский авиаремонтный завод" (НАРП), ГП "Новатор".

Новости
Украинцы шокировали мир опасным трюком с самолетом: опубликовано видео

В рамках участия в работе Farnborough-2018 запланированы переговоры украинской делегации с зарубежными партнерами, включая производителей авионики для создания и модернизации украинской авиатехники, отмечается в сообщении.

Farnborough – одна из крупнейших и престижнейших мировых специализированных выставок продукции авиакосмического комплекса гражданского и военного назначения, проводится один раз в два года.

По данным организаторов, в работе Farnborough-2018 ожидается участие более 1500 экспонентов из 52 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее взлет самого большого самолета в мире сняли с необычного ракурса.

Место
Великобритания
Объект
"Антонов"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Это тот самый демонстрационный образец, который без балласта не летает?
Ответить
0
0

Наши блоги