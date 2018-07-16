Украина похвасталась новым самолетом на крупнейшем авиасалоне: появилось видео

В сети появилось видео демонстрационного полета украинского транспортного самолета Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow-2018, который проходит 16-22 июля в пригороде Лондона.

Согласно сообщению пресс-службы, ГП "Антонов" представляет на шоу ряд современных программ и анонсирует проект создания семейства модернизированных реактивных самолетов семейства Ан-148, Ан-158, Ан-178, что называется Ан-1X8 NEXT.

По информации пресс-службы "Укроборонпрома", помимо ГП "Антонов" в составе украинских участников на выставке - входящие в авиастроительный кластер концерна ГП "Авиакон", ГП "Николаевский авиаремонтный завод" (НАРП), ГП "Новатор".

В рамках участия в работе Farnborough-2018 запланированы переговоры украинской делегации с зарубежными партнерами, включая производителей авионики для создания и модернизации украинской авиатехники, отмечается в сообщении.

Farnborough – одна из крупнейших и престижнейших мировых специализированных выставок продукции авиакосмического комплекса гражданского и военного назначения, проводится один раз в два года.

По данным организаторов, в работе Farnborough-2018 ожидается участие более 1500 экспонентов из 52 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее взлет самого большого самолета в мире сняли с необычного ракурса.