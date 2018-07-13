Украина обзаведется собственным "Буком": подробности

За последние несколько лет украинским предприятиям удалось практически с "нуля" восстановить почти четверть парка отечественных зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", в связи с этим Украина начнет собственное производство ракет к ним.

Об этом пишет "Український мілітарний портал", отмечая, что особое внимание уделяется двигателям и твердому ракетному топливу, качество и кондиция которых влияют на разгон, скорость и дальность поражения цели.

"Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" разработало новое смесевое твердое ракетное топливо с улучшенными характеристиками, испытания которого уже идет. Ожидается, что благодаря новым порохам и некоторым изменениям в программном обеспечении ракеты ее скорость и дальность полета существенно увеличатся. Если ракетчики будут удовлетворены "поведением" ССР во время испытательных пусков, то сразу после их окончания начнется "перезаправка" отремонтированных ракет", - говорится в материале.

При этом отмечается, что Украина закупила необходимое зарубежное оборудование для налаживания замкнутого цикла производства ракет "буковского" калибра, которое в дальнейшем будет использоваться и для производства перспективного украинского ЗРК средней дальности.

Многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук" (последняя модернизация ЗРК "Бук-М1-2") предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов (зависит от модернизации).

Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий (центров) при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО.

Напомним, ранее стало известно, почему танк "Оплот" еще не поступил на вооружение ВСУ.