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Украина начала разработку оружия нового поколения: появились фото

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Украинские инженеры "Харьковского конструкторского бюро им. А. Морозова" разрабатывают боевую технику нового поколения, которая будет в разы эффективнее существующих моделей БМП.

Как сообщается на странице "Урядовий портал" в Facebook, новая боевая машина пехоты БМП-У сможет заменить БМП-1 и БМП-2 советского образца.

По словам разработчиков, задание БМП-У -транспортировка и огневая поддержка сухопутных подразделений в боевых условиях. Среди преимуществ - новый уровень защиты, который будет на 10-12% выше, чем в БТР-4.

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Прогнозируется, что первый образец машины будет выпущен уже в 2019 году, а в 2020-х годах БМП-У поступит на вооружение украинской армии.

Как писал OBOZREVATEL, накануне ВСУ перебросили на фронт мощное оружие, которое лучше Javelin.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
военная техника
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