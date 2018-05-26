Украина начала разработку оружия нового поколения: появились фото

Украинские инженеры "Харьковского конструкторского бюро им. А. Морозова" разрабатывают боевую технику нового поколения, которая будет в разы эффективнее существующих моделей БМП.

Как сообщается на странице "Урядовий портал" в Facebook, новая боевая машина пехоты БМП-У сможет заменить БМП-1 и БМП-2 советского образца.

По словам разработчиков, задание БМП-У -транспортировка и огневая поддержка сухопутных подразделений в боевых условиях. Среди преимуществ - новый уровень защиты, который будет на 10-12% выше, чем в БТР-4.

Прогнозируется, что первый образец машины будет выпущен уже в 2019 году, а в 2020-х годах БМП-У поступит на вооружение украинской армии.

Как писал OBOZREVATEL, накануне ВСУ перебросили на фронт мощное оружие, которое лучше Javelin.