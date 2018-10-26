Ученые заметили странное явление на Марсе: что произошло

Над поверхностью Марса ученые заметили странное облако, похожее на шлейф. Аналогичные явления как минимум три раза уже отмечал орбитальный космический зонд Mars Express и его предшественники.

Местоположение облака не меняется с 13 сентября. Оно постоянно находится над вершиной горы Арсия (бывший вулкан), которая расположена рядом с экватором планеты. Но это просто совпадение, считают ученые. Об этом сообщили на сайте Европейского космического агентства.

Космический аппарат ЕКА уже более месяца наблюдает за явлением. По мнению ученых, облако содержит водный лед. Оно образовалось в результате движения воздушных масс вдоль старого марсианского вулкана.

Это облако - результат орографической облачности — явления, которое связанно с преодолением воздушными массами возвышенностей горного рельефа, в результате которого образуются различные формы чечевицеобразных облаков.

Снимок от 17 сентября

При пересечении воздушным потоком горного хребта с подветренной стороны формируются волны. В восходящих потоках образуются облака, а безоблачные промежутки формируются нисходящими потоками.

Данный снимок облака был получен 21 сентября

По словам исследователей, облако увеличивается в утренние марсианские часы, сильнее растягиваясь вдоль экватора. Вполне возможно, что на размеры облака также влияет пыль, присутствующая в марсианской атмосфере. Пыль осталась с прошедшего глобального марсианского пылевого шторма, из-за которого, вероятнее всего, погиб марсоход "Оппортьюнити" аэрокосмического агентства NASA. Согласно последней информации, люди, занимающиеся миссией этого марсохода, уже не питают надежд на его восстановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили новый факт о Марсе.