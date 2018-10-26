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Ученые заметили странное явление на Марсе: что произошло

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Над поверхностью Марса ученые заметили странное облако, похожее на шлейф. Аналогичные явления как минимум три раза уже отмечал орбитальный космический зонд Mars Express и его предшественники.

Местоположение облака не меняется с 13 сентября. Оно постоянно находится над вершиной горы Арсия (бывший вулкан), которая расположена рядом с экватором планеты. Но это просто совпадение, считают ученые. Об этом сообщили на сайте Европейского космического агентства.

Ученые заметили странное явление на Марсе: что произошло

Космический аппарат ЕКА уже более месяца наблюдает за явлением. По мнению ученых, облако содержит водный лед. Оно образовалось в результате движения воздушных масс вдоль старого марсианского вулкана.

Это облако - результат орографической облачности — явления, которое связанно с преодолением воздушными массами возвышенностей горного рельефа, в результате которого образуются различные формы чечевицеобразных облаков.

Ученые заметили странное явление на Марсе: что произошло

Снимок от 17 сентября

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При пересечении воздушным потоком горного хребта с подветренной стороны формируются волны. В восходящих потоках образуются облака, а безоблачные промежутки формируются нисходящими потоками.

Ученые заметили странное явление на Марсе: что произошло

Данный снимок облака был получен 21 сентября

По словам исследователей, облако увеличивается в утренние марсианские часы, сильнее растягиваясь вдоль экватора. Вполне возможно, что на размеры облака также влияет пыль, присутствующая в марсианской атмосфере. Пыль осталась с прошедшего глобального марсианского пылевого шторма, из-за которого, вероятнее всего, погиб марсоход "Оппортьюнити" аэрокосмического агентства NASA. Согласно последней информации, люди, занимающиеся миссией этого марсохода, уже не питают надежд на его восстановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили новый факт о Марсе.

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Тема
Космос
Объект
Марс
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