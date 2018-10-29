Ученые выяснили новый факт о тираннозаврах: чем были опасны хищники

Тираннозавры кусали с невероятной силой: сильнее, чем любое другое животное. Древним хищникам была свойственна смертоносная комбинация мощного укуса, сильных зубов и пережевывания.

Как выяснили ученые, это позволяло гигантским животным буквально расщеплять кости своих жертв, пишет издание Hi-news.ru.

Кости имеют внутреннюю питательную полость, которая заполнена костным мозгом и фосфатными солями. Чтобы получить доступ к этим полезным веществам, большинство костяных дробилок должны уметь сводить челюсти вместе, чтобы раскусить внешний защитный слой кости.

Так умеют делать некоторые плотоядные млекопитающие - пятнистые гиены и серые волки.

иллюстрация whoswhos.org

Но живые рептилии не любят кости, потому что их верхние и нижние зубы не сходятся - не закрываются так, чтобы их можно было зажать. Большинство современных хищных рептилий просто проглатывают кости, чтобы получить питательные вещества.

Тираннозавры, включая T. rex, не имели подобных млекопитающим зубов. Но как показывают ископаемые данные, динозавры каким-то образом измельчали кости добычи.

Чтобы выяснить, как именно, анатом Пол Гиньяк из Университета штата Оклахома в Талсе и палеонтолог Грегори Эриксон из Университета штата Флорида в Таллахасси изучили ископаемые свидетельства поведения этих существ за столом. Вдвоем они также изучили силу укуса единственных живых динозавров — птиц, а также крокодилов, ближайших родственников динозавров. На основе анализа ученым удалось оценить силу давления зубов динозавров.

Как выяснилось, T. rex мог расщеплять кости благодаря мощному укусу в 34 000 ньютонов (более чем в два раза выше, чем у крокодилов, самых сильных из всех живых покусак) и давлению на кончиках зубов около 3000 мегапаскалей.

Сильное давление зубов позволяло создавать трещины, которые ослабляли кости. T. rex также многократно кусал в одно место, используя свои преимущества, чтобы извлечь максимальную выгоду из своей добычи.

Как сообщал OBOZREVATEL, обнаружен новый вид гигантских динозавров.