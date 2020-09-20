Ученые обнаружили новый способ справиться с укачиванием

Ученые из Университета Варвика, Британия, разработали тренировочную систему, которая позволяет снизить симптомы укачивания более чем на 50%.

Так, как пишет Mirage News, система представляет собой упражнения по зрительно-пространственной тренировке.

Эффективность подхода подтвердили эксперименты с автомобильным симулятором и тесты, проходившие на дороге, где добровольцы были в роли пассажиров.

Проявление симптомов удалось снизить настолько, что испытуемые могли без проблем читать во время тестовой поездки.

Во время тренинга подопытные выполняли задания по визуально-пространственному обучению, рисовали на бумаге по 15 минут в день в течение двух недель. Также они изучали схемы расположения ящиков на картинке, где нужно было определить, какое изображение из трех является оригинальным, но перевернутым.

Также тренинг включал задания по складыванию бумаги и пониманию пространственных шаблонов. Все это помогло уменьшить симптомы укачивания на 51% в симуляторе автомобиля и на 58% – во время реальной поездки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали продукты от укачивания.