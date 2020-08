Ученые обнародовали новую гипотезу вымирания видов на Земле

Взрывающиеся звезды (сверхновые) могли вызвать массовое вымирание видов на Земле, произошедшее 359 миллионов лет назад, между Девонским и Каменноугольным периодами.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университета Иллинойса проанализировали возможность того, что астрономические события являются причиной массового вымирания видов.

Команда во главе с профессором физики и астрономии Брайаном Филдсом обратила внимание, что камни, датируемые той эпохой, содержат сотни тысяч поколений растительных спор, которые демонстрируют признаки "ожогов" от ультрафиолетового излучения. Это указывает на продолжительное обеднение озонового слоя Земли.

"Катастрофы земного масштаба, такие как крупномасштабный вулканизм или глобальное потепление также могут разрушить озоновый слой, однако свидетельства такого рода событий в исследуемый геологический период являются неубедительными", – сказал Филдс.

Вместо этого ученые выдвинули гипотезу о том, что одна или несколько вспышек сверхновых звезд, произошедших на расстоянии около 65 световых лет от Земли, могли привести к формированию долгое время не затягивающейся дыры в озоновом слое.

Согласно авторам исследования, эффекты, связанные со сверхновой, могли вызвать такие повреждения озонового слоя планеты, которые могли сохраняться на протяжении 100 000 лет.

При этом обнаруженные учеными окаменелости указывают на сокращение видового разнообразия на границе между Девонским и Каменноугольным периодом продолжительностью 300 000 лет, поэтому они не исключают сценария с несколькими сверхновыми.

Для подтверждения своей гипотезы Филдс и его группа ищут в горных породах изучаемого ими периода следы радиоактивных изотопов плутония-244 и самария-146, которые могут попасть на Землю только со вспышками сверхновых.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Земле происходит шестое массовое вымирание, в результате которого могут исчезнуть сотни видов позвоночных.

