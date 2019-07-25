Ученые назвали самую опасную соцсеть в мире

Британские исследователи провели анализ социальных сетей на предмет их потенциальной угрозы для психического здоровья молодежи. В итоге наиболее опасным ресурсом оказался Instagram.

Об этом говорится в исследовании Королевского общества охраны здоровья Великобритании. Отмечается, что к опросу были привлечены 1479 человек, возраст которых — от 14 до 24 лет. Они отвечали на серию вопросов о ресурсах, среди которых YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter.

Фото: www.edmtunes.com

В итоге, самое положительное влияние на людей оказывает YouTube. А вот Instagram показал самый негативный результат. Ученые объясняют, что дело совсем не в неудобном интерфейсе. Технические неполадки тут не причем. Просто в Instagram слишком много агрессии, например, в комментариях. Более того, "идеальные" фотографии блогеров негативно сказываются на девушках, которые считают, что недостаточно хороши.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная социальная сеть Instagram запустила сервис IGTV, который предназначен для публикации видео, продолжительностью до часа. Проект также станет частью раздела Explore внутри приложения.

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