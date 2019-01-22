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Ученые нашли в Антарктике ''ключ'' к жизни в космосе

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Ученые обнаружили на дне озера в Антарктике нечто похожее на останки маленьких животных.

Находку сделали под плотным слоем тысячелетнего льда в озере Мерсер, расположенного примерно в 600 километрах от Южного полюса , сообщает журнал Nature.

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Микропалеонтологи нашли в иле озера что-то "похожее на раздавленных пауков и ракообразных существ с ногами, некоторые из них были похожи на червей".

Также были найдены останки такого выносливого микроскопического существа, как тихоходка. Исследование ДНК останков поможет исследователям точнее определить их происхождение.

Пока что не ясно, принадлежат ли добытые останки существам, которые в действительности обитали в озере Мерсер: лед или вода могли принести эти фрагменты в водоем из океана или озер, расположенных выше по течению в Трансантарктических горах.

"Интересно размышлять о том, что жизнь может существовать в очень экстремальных условиях. Если жизнь все еще есть там, это важно для нашего понимания того, что мы можем обнаружить в космосе", - рассказали ученые.

Находка в Антарктике

Находка в Антарктике

nature.com

Находка в Антарктике

Находка в Антарктике

nature.com

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