Ученые нашли удивительные доказательства жизни на Марсе: фото

На Марсе жили и живут не только жуки, но и змеи. Следы существ, похожих на земных насекомых и рептилий были зафиксированы марсоходом Curiosity.

Такое убеждение выразил заслуженный американский профессор Университета Огайо Уильям Ромозер, пишет Science Alert.

После внимательного изучения фотоснимков марсохода, ученый пришел к выводу, что марсианские насекомые имеют крылья, панцири и усики.

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"На Марсе была и остается жизнь. Существует очевидное разнообразие марсианской фауны, напоминающей насекомых. Она обладает многими чертами, похожими на терранских насекомых, которые интерпретируются как продвинутые группы – например, наличие крыльев и их сгибание, быстрое скольжение (полет) и элементы ноги различной структуры", – перечислил свои доводы Ромозер.

Ученый отметил, что на сделанных марсоходом фото насекомые видны очень четко, причем запечатлены они в позах, которые характерны именно для вида, который "двигается и летает".

Следы существ были зафиксированы марсоходом Curiosity НАСА

Еще Ромозер подчеркнул, что на снимках зафиксировано, как одно из насекомых совершает "крутое погружение перед тем, как подняться".

"Экзоскелет и сочлененные отростки достаточны для установления личности членистоногого. Три области тела, одна пара антенн и шесть ног – этого вполне достаточно, чтобы установить идентификацию как "насекомое" на Земле. Эти характеристики, а также снимки марсохода,д дают возможность идентифицировать организм на Марсе как насекомое, – заверил энтомолог.

На снимках можно разглядеть части тела насекомых и змей НАСА

По его убеждению, существа на Марсе слабо напоминают шмелей или пчел-плотников на Земле. На одних изображениях видно, что "пчелы" появляются в укрытиях или гнездах в пещерах, а на других зафиксировано окаменелое существо, напоминающее змею.

А вот коллеги энтомолога к таким его аргументам отнеслись скептически. Они считают, что Ромозер мог стать жертвой парейдоли – когда восприятие специалиста сосредоточено лишь на поиске того, что он долго изучал. Тогда в случайных деталях изображения проступают знакомые образы.

Коллеги энтомолога к таким доводам отнеслись скептически НАСА

При этом отмечается, что Уильям Ромозер работает профессором энтомологии в Университете Огайо в течение 45 лет. Почти 20 из них он провел в качестве приглашенного исследователя трансмиссивных болезней в Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных болезней армии США. А в период с 1973 по 1998 год ученый издал четыре выпуска учебника "Наука об энтомологии".

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