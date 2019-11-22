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22 ноября • обновлено в 06:39
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Ученые нашли удивительные доказательства жизни на Марсе: фото

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На Марсе жили и живут не только жуки, но и змеи. Следы существ, похожих на земных насекомых и рептилий были зафиксированы марсоходом Curiosity.

Такое убеждение выразил заслуженный американский профессор Университета Огайо Уильям Ромозер, пишет Science Alert.

После внимательного изучения фотоснимков марсохода, ученый пришел к выводу, что марсианские насекомые имеют крылья, панцири и усики.

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Ученые нашли доказательства жизни на Марсе

Ученые нашли доказательства жизни на Марсе

techno.bigmir.net

"На Марсе была и остается жизнь. Существует очевидное разнообразие марсианской фауны, напоминающей насекомых. Она обладает многими чертами, похожими на терранских насекомых, которые интерпретируются как продвинутые группы – например, наличие крыльев и их сгибание, быстрое скольжение (полет) и элементы ноги различной структуры", – перечислил свои доводы Ромозер.

Ученый отметил, что на сделанных марсоходом фото насекомые видны очень четко, причем запечатлены они в позах, которые характерны именно для вида, который "двигается и летает".

Следы существ были зафиксированы марсоходом Curiosity

Следы существ были зафиксированы марсоходом Curiosity

НАСА

Еще Ромозер подчеркнул, что на снимках зафиксировано, как одно из насекомых совершает "крутое погружение перед тем, как подняться".

"Экзоскелет и сочлененные отростки достаточны для установления личности членистоногого. Три области тела, одна пара антенн и шесть ног – этого вполне достаточно, чтобы установить идентификацию как "насекомое" на Земле. Эти характеристики, а также снимки марсохода,д дают возможность идентифицировать организм на Марсе как насекомое, – заверил энтомолог.

На снимках можно разглядеть части тела насекомых и змей

На снимках можно разглядеть части тела насекомых и змей

НАСА

По его убеждению, существа на Марсе слабо напоминают шмелей или пчел-плотников на Земле. На одних изображениях видно, что "пчелы" появляются в укрытиях или гнездах в пещерах, а на других зафиксировано окаменелое существо, напоминающее змею.

А вот коллеги энтомолога к таким его аргументам отнеслись скептически. Они считают, что Ромозер мог стать жертвой парейдоли – когда восприятие специалиста сосредоточено лишь на поиске того, что он долго изучал. Тогда в случайных деталях изображения проступают знакомые образы.

Коллеги энтомолога к таким доводам отнеслись скептически

Коллеги энтомолога к таким доводам отнеслись скептически

НАСА

При этом отмечается, что Уильям Ромозер работает профессором энтомологии в Университете Огайо в течение 45 лет. Почти 20 из них он провел в качестве приглашенного исследователя трансмиссивных болезней в Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных болезней армии США. А в период с 1973 по 1998 год ученый издал четыре выпуска учебника "Наука об энтомологии".

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Автор
Дина Баронова
Место
США
Теги
Марс исследование космос
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