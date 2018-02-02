Ученые нашли решение главной космологической загадки

Ученые из Южной Кореи, Франции, Индии и РФ решили главную космологическую загадку десятилетия, предложив новое описание космологической постоянной (темной энергии).

Об этом передает Лента.ру.

Специалисты предложили модель, в которой космологическая постоянная медленно распадается на темную материю. Скорость данного процесса не зависит от внешних условий и подчиняется исключительно внутренним свойствам самой темной энергии.

Они рассмотрели три возможных канала распада темной энергии. Первый подразумевает, что она распадается в точности как радиоактивные ядра. Второй - что темная энергия переходит в реально существующую темную материю. В третьем случае темная энергия распадается на гипотетическое темное излучение, которое качественно похоже на обычное излучение, но состоит из других безмассовых или очень легких частиц, практически не взаимодействующих с видимой материей.

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"Анализ показал, что вторая модель лучше остальных позволяет объяснить, как существующие космологические параметры наблюдаемой Вселенной, так и ее эволюцию в прошлом. Из нее вытекает, что время полураспада темной энергии по этому каналу не менее чем в 17 раз превосходит возраст Вселенной. Другими словами, если распад темной энергии на темную материю и происходит, то он идет очень медленно", — рассказал российский физик Алексей Старобинский.

Предложенная модель позволяет объяснить аномалию в наблюдаемых параметрах красных смещений. Гипотеза авторов допускает проверку в ходе наблюдений барионных осцилляций в обширных группах далеких галактик и квазаров.

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