Ученые нашли новый пугающий вид ''питания'' черных дыр

Астрономы из Швейцарии нашли во Вселенной пробудившуюся сверхмассивную черную дыру, которая за короткое время в два раза увеличила яркость галактики.

При этом ученые не могут объяснить причины, почему черная дыра за два месяца наблюдения так разрослась в размерах, сообщает Nature Astronomy.

Астрономы отметили, что огромную черную дыру нашли в центре молодой галактики 2MASX J16110570+ 0234002, которая располагается в 900 миллионах световых лет от Земли.

Данные наблюдений показали, что общая яркость галактики увеличилась примерно на 50 процентов за два месяца, при этом более половины роста пришлось на первые три недели. Благодаря последующему наблюдению удалось выяснить, что интенсивность излучения в ультрафиолетовом диапазоне возросла примерно в 75 раз по сравнению с 2004 годом, в то время как в рентгеновском диапазоне всего в 2–3 раза по сравнению с 1990 годом.

Астрономы пришли к выводу, что где-то между 2004 и 2017 годами произошло резкое усиление УФ-излучения источника, которое сопровождалось более сдержанным увеличением оптического и рентгеновского излучения.

Черная дыра

Ученые предположили, что они нашли новый способ "питания" черных дыр. Их теоретические предсказания совпадают с другой группой для сверхмассивных черных дыр, поглощающих быстро движущийся газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые открыли самую яркую черную дыру во Вселенной.

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