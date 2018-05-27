Ученые установили причину аномальной погоды в мире

Виновниками аномальных погодных явлений становятся воздушные "пробки", которые формируются в атмосфере Земли.

К такому выводу пришли ученные Чикагского университета, говорится в докладе, опубликованном на сайте заведения.

Уточняется, что речь идет о феномене блокировки струйных течений, которому до сих пор не удавалось найти объяснений.

Новости NASA будет исследовать аномальную погоду в Украине

Впервые струйные течения обнаружил еще в ХХ веке чикагский метеоролог Карл Россби. Он зафиксировал потоки мощного ветра, который достигал скорость до 50 километров в секунду. Такие потоки образуются в верхней тропосфере или нижней стратосфере. Они также обладают достаточно сложной структурой в вертикальном и горизонтальном направлениях. Практически сразу после открытия струйных течений появилось мнение, что они способны резко останавливаться.

Современные ученые решили связать события погодных явлений в одно и создали математическую модель, которая может объяснить их суть. Оказалось, что в воздухе образуется что-то, что можно сравнить с заторами на дорогах. Модель исследователей смогла объяснить блокировку струйных потоков, а также дала возможность их предугадывать.

Согласно созданной модели, между интенсивностью волновых явлений, скоростью течения и образованием аномальных петель существует выраженная зависимость. Волновая активность может приводить к появлению воздушных "пробок". Если она является очень высокой, то поток останавливается, что и приводит к "пробкам". Таким образом, на Земле образуются аномальные условия погоды.

Напомним, ранее сообщалось, что будущим летом Украину ждет аномальная жара.