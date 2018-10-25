У Путина похвастались запуском новой ракеты

Ракета-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк (Архангельская область), вывела на орбиту военный спутник Минобороны России.

Об этом рассказали "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ. Старт произошел 25 октября в 3.15 утра.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

Запуск ракеты-носителя "Союз" с Плесецка стал первым после аварии с ракетой-носителем "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября при пуске с Байконура. О причинах неудачи должны сообщить до 30 октября.

Как писал OBOZREVATEL, российские СМИ нашли ''украинский след'' в фиаско ракеты-носителя ''Союз''.