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У Путина похвастались запуском новой ракеты

1.9тЧитать материал на украинском

Ракета-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк (Архангельская область), вывела на орбиту военный спутник Минобороны России.

Об этом рассказали "Интерфаксу" в Департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства РФ. Старт произошел 25 октября в 3.15 утра.

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме", - сказали в ведомстве.

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Запуск ракеты-носителя "Союз" с Плесецка стал первым после аварии с ракетой-носителем "Союз-ФГ", которая произошла 11 октября при пуске с Байконура. О причинах неудачи должны сообщить до 30 октября.

Как писал OBOZREVATEL, российские СМИ нашли ''украинский след'' в фиаско ракеты-носителя ''Союз''.

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Тема
Космос
Место
Россия
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба отработанные ступени на Украину сбрасывать,типа гуманитарной помощи братьям украинцам шо бы нерабы на металлолом сбирали
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Степан Графский
Степан Графский
Dmitryk Aleksandr, У них скоро металлолома будет куча от ГТС))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Чего тут хвастливого, если - это просто факт?
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Степан Графский
Степан Графский
Бешенство Ватки, везёт сильнейшим! А лохи илузеры выпрашивают подачки , чтоб по долгам рассчитаться )) таким не до ракет))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Аполлон Безобразов, это факт, что вам повезло ее просто запустить, а не то что что-то там довезти до пункта назначения.
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