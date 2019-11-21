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21 ноября • обновлено в 12:26
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У Маска взорвалась ракета для полетов на Марс: зрелищное видео

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В США взорвался прототип ракеты компании Илона Маска SpaceX — “Старшип”, разрабатываемой для полетов на Марс.

Это произошло в ходе испытаний на полигоне в Техасе. Видео аварии попало на записи наблюдателей за тестами, передает The Verge. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

“Целью сегодняшней работы было повысить давление в системах до максимума, поэтому результат не стал для нас полностью неожиданным”, — пояснил представитель компании.

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В США взорвалась ракета "Старшип"

В США взорвалась ракета "Старшип"

Скриншот с видео

Отмечается, что из-за этого ЧП план испытаний данной ракеты был существенно нарушен. Теперь их будут проводить на другой ракете, которую еще предстоит построить.

У Маска взорвалась ракета для полетов на Марс: зрелищное видео

Скриншот с видео

У Маска взорвалась ракета для полетов на Марс: зрелищное видео

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском пропагандистском телевидении посвятили отдельный сюжет украинским крылатым ракетам "Нептун". Рупоры Кремля обеспокоились тем, что это оружие может уничтожить незаконно построенный Крымский мост.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
SpaceX
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Не может такого бытi
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
бред от заголовка до последнего слова... украинские СМИ пробивают дно, дурачат народ по полной программе... и насчет того, что мы боимся, что Украина уничтожит Крымский мост, то это вранье... мы не боимся, так как знаем, что в этом случае мы уничтожим украинскую государственность... вам же Путин это ясно, русским языком сказал...
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