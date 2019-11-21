У Маска взорвалась ракета для полетов на Марс: зрелищное видео

В США взорвался прототип ракеты компании Илона Маска SpaceX — “Старшип”, разрабатываемой для полетов на Марс.

Это произошло в ходе испытаний на полигоне в Техасе. Видео аварии попало на записи наблюдателей за тестами, передает The Verge. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

“Целью сегодняшней работы было повысить давление в системах до максимума, поэтому результат не стал для нас полностью неожиданным”, — пояснил представитель компании.

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В США взорвалась ракета "Старшип" Скриншот с видео

Отмечается, что из-за этого ЧП план испытаний данной ракеты был существенно нарушен. Теперь их будут проводить на другой ракете, которую еще предстоит построить.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

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