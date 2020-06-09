У iPhone появится может появиться долгожданная функция: в чем суть

Операционная система iOS 14 в iPhone может получить функцию записи голосовых вызовов.

Как пишет IThome, запись будет производиться как при обычных телефонных разговорах, так и при осуществлении звонков по FaceTime.

Источники издания отмечают, что запись собеседника будет осуществляться только после активации данной настройки в настройках телефона. Ведь по законам в США, запись будет считаться правомерной, только если другая сторона уведомлена об этом или во время вызова есть специальная голосовая подсказка, которая предупредила бы собеседника автоматически.

iOS

Кроме того, запрещено передавать телефон сторонним лицам для осуществления звонков с включенной функцией записи.

Отмечается, что данная функция может быть доступна не во всех регионах. Например, в Австралии и Индии правительство запрещено записывать звонки по телефону.

Компания Apple покажет новую iOS 14 на Всемирной конференции разработчиков WWDC 20-23 июня. В отличие от предыдущих мероприятий, конференция этого года будет проходить в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Настройки в iPhone IThome

Как сообщал OBOZREVATEL, iPhone 13 от компании Apple возможно выйдет в 2021 году и будет оснащен четырьмя камерами и лидаром.