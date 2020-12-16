У Apple появился "режим прозрачности" в App Store: что это значит

Алексей Титофф Технологии 02:49, 16.12.2020

Компания Apple запустила "режим прозрачности" для приложений в своем онлайн-магазине App Store.

Как говорится в пресс-релизе, теперь создатели программ для iOS обязаны указывать, какие личные данные пользователей собирает приложение.

Отныне согласно новым правилам политики конфиденциальности, все приложения в App Store будут маркироваться так называемыми ярлыками конфиденциальности. То есть появятся три категории обозначения:

  • данные, используемые для отслеживания пользователя

  • данные, связанные с пользователем

  • данные, не связанные с пользователем

Поясним, что в первой категории приложение будет собирать данные с геолокации iPhone или iPad. Во второй будет собираться информация владельца устройства для использования рекламы в будущем. Третий пункт предусматривает список данных, которые не будут связаны непосредственно с пользователем, например модель телефона.

App Store
Apple

К тому же в новой в iOS 14 "яблочники" хотят наладить изменение конфиденциальности, требующее от разработчиков запрашивать разрешение на отслеживание пользователей в приложениях и сайтах с использованием уникального идентификатора устройства, называемого IDFA. Но эта функция будет отложена на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы фото уникального компьютера Apple 30-летней давности.

Комментировать
Технологии

Смотрите также

Украинцы назвали Зеленского главным разочарованием 2020 года – опрос

Генассамблея ООН приняла жесткую резолюцию по Крыму, назвав ставленников Москвы оккупантами

Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих

Налоги в Украине могут снизить почти на 20%, – Гетманцев

ПЦУ в 2021 году могут признать еще 2-4 поместных православных церкви, – Драбинко