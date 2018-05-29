Тысячи лет ада: ученые раскрыли тайну "вулканического лета"

После вымирания динозавров Землю на сто тысяч лет накрыло так называемое вулканическое лето.

К такому открытию пришли ученые из США и Туниса, которые проанализировали содержание изотопов кислорода в костях рыб, живших сразу после вымирания динозавров, передает "Лайф".

Изучив соотношение изотопов кислорода, удалось установить, что до падения Чиксулубского астероида, вызвавшего вымирание динозавров, температура воды в море у сегодняшнего Туниса была от 18 до 23 градусов по Цельсию. После падения астероида, на период в сто тысяч лет она поднялась до уровня в 25–28 градусов. И лишь через сто тысяч лет она снова опустилась до 18–23 градусов.

То есть, Земля на тысячи лет погрузилась в огненный ад.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам ученых, человечество может погибнуть в будущем от трех самых серьезных угроз - удушья, астероида или же глупости.