Вызывают судороги: Twitter запретил "гифки" из-за циничной акции

В социальной сети Twitter запретили использование анимированных картинок PNG (APNG), которые могут вызвать судороги у больных эпилепсией.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице компании.

"Мы хотим, чтобы люди безопасно пользовались Twitter. Поэтому мы закрыли брешь в безопасности, блокировкой любых APNG картинок в нашем сервисе микроблогов. Подобная мера была направлена на то, чтобы защитить пользователей, страдающих эпилепсией", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на сайте была обнаружена ошибка, которая позволяет пользователям обходить средства защиты при автоматическом воспроизведении, что дает возможность использовать несколько анимированных изображений формата APNG в одной публикации.

В ноябре недоброжелатели запустили в соцсети циничную акцию – использовали хэштеги в твитах с упоминанием Фонда борьбы против эпилепсии, и подставляли в свои публикации анимированные картинки со стробоскопическим и мерцающим эффектом, что и вызывало судороги.

Существующие файлы APNG, ранее загруженные на сайт, не будут удалены, но новые загрузить будет невозможно.

Using PNGs for animation is difficult. APNGs are orders of magnitude larger than normal preview images. This can mean a slower app, increased memory use and even crashes. These problems make for an unpleasant Twitter experience, and there's little that can be done to avoid it. https://t.co/IsWwIm6mYz