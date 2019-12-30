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30 декабря • обновлено в 04:40
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Вызывают судороги: Twitter запретил "гифки" из-за циничной акции

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В социальной сети Twitter запретили использование анимированных картинок PNG (APNG), которые могут вызвать судороги у больных эпилепсией.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице компании.

"Мы хотим, чтобы люди безопасно пользовались Twitter. Поэтому мы закрыли брешь в безопасности, блокировкой любых APNG картинок в нашем сервисе микроблогов. Подобная мера была направлена на то, чтобы защитить пользователей, страдающих эпилепсией", – сказано в сообщении.

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Twitter запретил "гифки" из-за циничной акции

Twitter запретил "гифки" из-за циничной акции

Отмечается, что на сайте была обнаружена ошибка, которая позволяет пользователям обходить средства защиты при автоматическом воспроизведении, что дает возможность использовать несколько анимированных изображений формата APNG в одной публикации.

В ноябре недоброжелатели запустили в соцсети циничную акцию – использовали хэштеги в твитах с упоминанием Фонда борьбы против эпилепсии, и подставляли в свои публикации анимированные картинки со стробоскопическим и мерцающим эффектом, что и вызывало судороги.

Существующие файлы APNG, ранее загруженные на сайт, не будут удалены, но новые загрузить будет невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Twitter потерял 9 миллионов пользователей из-за борьбы с ботами.

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Автор
Ирина Кулинич
Тег
Twitter
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