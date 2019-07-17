Затопление Донецка: ЧП в "ДНР" появилось объяснение

Затопления торгового центра "Северный" в оккупированном Донецке можно было бы избежать, если бы из шахт, находящихся вблизи него, была вовремя откачена вода.

"Вода из шахт в любом случае вытекает, и в любом случае ее откачивают", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор Киевского эколого-культурного центра, Заслуженный природоохранник Украины, эколог Владимир Борейко.

В ТЦ "Северный" в Донецке откачивают воду Соцсети

По его мнению, об экологической катастрофе на оккупированных территориях из-за выхода шахтных вод на поверхность говорить не следует. Как пояснил эколог, главное – уделять шахтам внимание и в случае необходимости откачивать из них воду.

"Каким именно способом откачивать, принципиального значения не имеет", – добавил он.

По словам Борейко, на сегодняшний день "из каких-то шахт, которые действуют, воду откачивают, из тех, которые не действуют – не откачивают. И иногда даже лучше, что не откачивают, потому что эта вода очень загрязненная, она заражает все водоемы, куда она стекает. Именно поэтому, с точки зрения экологии, чем меньше шахт работает, тем лучше".

Как писал OBOZREVATEL:

Самый большой торговый центр оккупированного Донецка "Северный" затопили шахтные грунтовые воды.

Ранее эксперты заявляли, что массовое затопление шахт на временно оккупированных территориях Донбасса грозит обернуться экологической катастрофой, когда токсичные воды начнут подниматься на поверхность.

Экологи забили тревогу по поводу "отравленной воды" на оккупированном Донбассе еще в 2018 году. По некоторым данным, 70% источников питьевой воды на территории ОРДЛО уже непригодны для использования.

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