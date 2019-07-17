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Затопление Донецка: ЧП в "ДНР" появилось объяснение

12.1т Читать материал на украинском

Затопления торгового центра "Северный" в оккупированном Донецке можно было бы избежать, если бы из шахт, находящихся вблизи него, была вовремя откачена вода.

"Вода из шахт в любом случае вытекает, и в любом случае ее откачивают", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор Киевского эколого-культурного центра, Заслуженный природоохранник Украины, эколог Владимир Борейко.

В ТЦ "Северный" в Донецке откачивают воду

В ТЦ "Северный" в Донецке откачивают воду

Соцсети

По его мнению, об экологической катастрофе на оккупированных территориях из-за выхода шахтных вод на поверхность говорить не следует. Как пояснил эколог, главное – уделять шахтам внимание и в случае необходимости откачивать из них воду.

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"Каким именно способом откачивать, принципиального значения не имеет", – добавил он.

По словам Борейко, на сегодняшний день "из каких-то шахт, которые действуют, воду откачивают, из тех, которые не действуют – не откачивают. И иногда даже лучше, что не откачивают, потому что эта вода очень загрязненная, она заражает все водоемы, куда она стекает. Именно поэтому, с точки зрения экологии, чем меньше шахт работает, тем лучше".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Борейко
Место
Украина Донецк
Теги
Новости Донбасса экологическая катастрофа
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