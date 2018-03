Цукерберг с помощью газет попросил прощения за скандал с Facebook

Основатель и главный исполнительный директор крупнейшей соцсети Facebook Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей, опубликовав в национальных газетах Великобритании обращение от своего имени.

Как сообщает Politico, выпуски популярных британских изданий в воскресенье, 25 марта, вышли с текстом Цукерберга, занимавшим целую страницу. В частности, извинения опубликованы в The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.

Более того, извинения также были размещены в американских газетах The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

В тексте Цукерберг предупредил пользователей Facebook, что приложение, используемое Cambridge Analytica и виновное в недавнем скандале, не единственное в своем роде.

"Мы ожидаем, что есть другие", - сказал он, отметив, что компания активно изучает каждое приложение, имеющее доступ к большому количеству личных данных, чтобы предупредить последующие сливы информации.

Также Цукерберг пообещал, что вредоносные приложения, как только они будут обнаружены, будут удалятся сотрудниками сети.

"Спасибо, что поверили в это сообщество. Я обещаю работать лучше для вас", - подытожил основатель Facebook.

Напомним, в мире набирает оборотов громкий скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которую подозревают в собирании персональных данных из социальных сетей, в частности, с Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", ранее пользователей Facebook призвали удалиться из соцсети в связи с недавней утечкой.