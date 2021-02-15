Экспоненциальные изобретения. На протяжении всей истории человечества, среди всех инноваций и изобретений всегда были те, которые поднимали цивилизацию на новую ступень развития. Если перевести на современный экономический язык, то это какие-то новые экспоненциальные технологии. Например: книгопечатание, паровой двигатель, электричество, компьютер, интернет, искусственный интеллект и так далее. Конечно, вероятность того, что определенный человек или компания придумает такую триггерную инновацию, очень мала. Но мы можем стремиться изобрести экспоненциальную технологию хотя бы в своей индустрии, или не в своей, а просто в какой-то сфере деятельности. Это разрушит рынок, затем выведет его на существенно новый уровень, а монетизация сделает изобретателя\предпринимателя очень состоятельным человеком.

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Цікаво, яка була перша експоненційна технологія в історії людства? Можливо, колесо? Я думаю, що для людства відразу було зрозуміло, що котити заокруглену річ легше ніж тягнути, або нести. Але, те що зробило ривок у розвитку, – так це винахід осі між двома колесами, а не саме колесо. І тоді, придумавши воза, колісницю і так далі, люди просунулися далеко вперед у сільському господарстві, будівництві, торгівлі та опануванні нових земель.

Якщо провести часткову аналогію з колесом і сьогоденням, то інтернет речей, VR, AR, штучний інтелект, блокчейн тощо вже є. Звичайно їхні технології будуть змінюватися та покращуватися. А ось що може стати цією віссю для певного ринку?

Це створення цифрових двійників тих продуктів або речей, що ми використовуємо регулярно. Тобто, електронні листи замінили пошту, є водій автомобіля, а винайшли автопілот – експоненційна технологія. Були лекції в університеті – з’явилися MOOC. Бізнес-зустрічі в ресторанах, скайп і зум (під впливом ковід), думаю замінять 80% цих мітингів.

Наведу декілька прикладів успіху в створені цифрових двійників.

Шлем для велосипедистов

Шведська компанія Hovding створила шолом для велосипедистів, який майже непомітний (невеличкий комір з датчиками) до падіння з велосипеду, але за лічені мілісекунди, коли Ви вже падаєте з байку, він розкривається, і має в 20 разів вищу ефективність, ніж звичайний. Через те , що захищає шию. Це хороший приклад цифрової копії продукту, до якого ми всі звикли.

Задовго до появи автопілотний автомобілів, страхова компанія з ПАР Discovery Insurance створили пристрій, який оцифровував поведінку водія та стану автомобіля на дорозі. Це допомогло суттєво знизити вартість страхування для обережних водіїв, підвищити для гонщиків та врятувало не мало життів , через сигнал алярм, коли водій потрапив у аварію, і був без свідомості, або затиснутий і з розбитим телефоном, наприклад.

Одна іспанська театральна трупа, яка показувала комедії, придумала систему, яка через камери навпроти кожного глядача рахувала кількість посмішок. Вхід був безкоштовний, але кожна посмішка, 50 центів. Отже, глядачі не платили за погані вистави, і платили добре за хороші. Така собі цифрова копія квитка – знайти можна в гуглі payer laugh.

Що ж робити, щоб створити цифрового двійника?