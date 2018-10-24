Церковь в США охватил мощный пожар: опубликовано видео

В США сгорела дотла после удара молнии Первая баптистская церковь.

Об этом сообщается в телеграм-канале LIFE SHOT. Церковь была построена 150 лет назад.

Мощный пожар произошел в штате Массачусетс. На кадрах опубликованного видео видно, как полностью выгорает здание церкви.

Как сообщил начальник пожарной службы изданию CBS Boston, в церкви проходило занятие, но все смогли безопасно выбраться. О пострадавших не сообщалось.

Как писал OBOZREVATEL, названа возможная причина трагедии в римском метрополитене.