"Титаник" снова поплывет: как это возможно

Копию печально известного "Титаника" планируют отправить в путешествие в 2022 году. Он повторит маршрут затонувшего корабля.

Об этом написали в CBS News. Спустит судно на воду австралийская компания Blue Star Line. Чтобы отдать дань уважения первому кораблю, "Титаник II" будет ходить по тому же маршруту, что и лайнер, затонувший в 1912 году.

Корабль разработали заново, внешне он похож на оригинал. Компания обещает, что "Титаник II" станет намного безопаснее и получит современные навигационные технологии.

Blue Star Line обещает восстановить оригинальный интерьер "Титаника" и дизайн помещений, в том числе на судне будет почти идентичная версия парадной лестницы корабля. Лайнер сможет перевозить около 2400 пассажиров и 900 членов экипажа.

Проект "Титаник II" из-за финансовых проблем отложили в 2015 году, но уже в сентябре 2018 года работу возобновили.

Напомним, "Титаник" затонул в 1912 году во время своего первого рейса из-за столкновения с айсбергом. Лайнер вмещал почти 2,5 тысячи человек, но шлюпки были предусмотрены только для 1178 пассажиров. В результате крушения погибло не менее 1496 человек.

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