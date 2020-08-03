В США решили запретить TikTok: Помпео сообщил подробности

В США в ближайшие дни введут дополнительные меры борьбы с угрозами национальной безопасности со стороны китайского программного обеспечения.

В частности, администрация президента Дональда Трампа может запретить использование в Штатах популярного приложения для публикации видео TikTok. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил американский государственный секретарь Майк Помпео, передает Reuters.

"Он [Трамп] примет меры в ближайшие дни из-за широкого спектра рисков национальной безопасности, которые представляет программное обеспечение, связанное с Коммунистической партией Китая", – сказал Помпео.

Речь идет в том числе о развлекательных приложениях и других программах, уточнил политик.

Помпео пояснил, что они могут собирать персональные данные американцев, в том числе личную информацию, места жительства, коды для системы распознавания лица и прочее.

"В течение долгого времени Соединенные Штаты просто говорили: "Хорошо, хорошо, если нас это забавляет, или если компания может на этом заработать, мы позволяем этому происходить". Президент Трамп сказал: "Достаточно", – и мы это исправим", – отметил госсекретарь США.

Напомним администрация Трампа неоднократно выступала против работы китайских социальных сетей на территории Америки. О вероятном запрете TikTok президент США объявил 31 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рейтинг TikTok в магазине приложений Google Play за несколько дней обрушился с 4,6 до 1,2 балла. Это случилось из-за многочисленных жалоб жителей Индии на соцсеть после ссоры ютубера Carryminati с тиктокером Faizal Siddqui.