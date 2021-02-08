TikTok идет "войной" на Facebook: появятся продажи онлайн

Китайская соцсеть TikTokможет запустить функцию онлайн-покупок на своей платформе.

Как сообщает Financial Times, в случае запуска такого сервиса TikTok сможет конкурировать с Facebook на рынке электронной коммерции.

Издание пишет, что пользователи TikTok смогут размещать ссылки на товары и услуги, чтобы получать комиссию с их продажи. Также в соцсети могут запустить "прямые трансляции", чтобы осуществлять покупки в прямом эфире.

Кроме того, в мобильном приложении брендам дадут возможность размещать на платформе свои объявления без необходимости использовать услуги посредников.

В пресс-службе TikTok воздержались от комментариев. Но в одном рекламном агентстве с настороженностью отреагировали на такое нововведение.

"Продукт и контент еще не превратились в место, c которым искушенные рекламодатели действительно готовы сотрудничать", – сообщили FT в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Facebook представила свой аналог популярного приложения TikTok. Новый сервис для записи коротких видео получил название Reels.