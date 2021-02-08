TikTok идет "войной" на Facebook: появятся продажи онлайн
Китайская соцсеть TikTokможет запустить функцию онлайн-покупок на своей платформе.
Как сообщает Financial Times, в случае запуска такого сервиса TikTok сможет конкурировать с Facebook на рынке электронной коммерции.
Издание пишет, что пользователи TikTok смогут размещать ссылки на товары и услуги, чтобы получать комиссию с их продажи. Также в соцсети могут запустить "прямые трансляции", чтобы осуществлять покупки в прямом эфире.
Кроме того, в мобильном приложении брендам дадут возможность размещать на платформе свои объявления без необходимости использовать услуги посредников.
В пресс-службе TikTok воздержались от комментариев. Но в одном рекламном агентстве с настороженностью отреагировали на такое нововведение.
"Продукт и контент еще не превратились в место, c которым искушенные рекламодатели действительно готовы сотрудничать", – сообщили FT в агентстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, компания Facebook представила свой аналог популярного приложения TikTok. Новый сервис для записи коротких видео получил название Reels.