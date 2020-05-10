Зачем нужна клавиша Fn на клавиатуре: ответ на популярный вопрос

Клавишей Fn можно управлять определенными возможностями прямо с клавиатуры. Обычно она находиться в нижнем левом углу, а иногда их две: справа и слева.

Скорее всего, она отличается цветом или шрифтом, такими же должны быть и некоторые кнопки на клавиатуре. Если вы нажмете Fn и любую клавишу такого же цвета, включится определенная функция, пишет yandex.ua.

Зачем нужна клавиша Fn на клавиатуре zen.yandex.ua

Так, с помощью кнопки Fn можно включить и выключить такие функции:

Fn + F3 - включение вай фай на компьютере

Fn + F4 - включение спящего режима на компьютере

Fn + F5 - если к компьютеру подключен телевизор или другой монитор, то эта комбинация будет переключать между экранами

Fn + F6 - эта комбинация отключит экран компьютера, он станет чёрным, но компьютер при этом будет работать

Fn + F7 - эта комбинация выключит тач пад, область на ноутбуке, которую можно использовать как мышку

Fn + F8 - нажатие выключает звук компьютера

Fn + F12 - режим scroll lock

Зачем нужна клавиша Fn на клавиатуре zen.yandex.ua

Также Fn и клавиши в правом верхнем углу клавиатуры можно использовать при прослушивании музыки или просмотре видео. Там расположены значки как на магнитофоне: перемотка, переключение, стоп и пауза.

Зачем нужна клавиша Fn на клавиатуре zen.yandex.ua

В комбинации Fn и стрелок вверх/вниз/вправо/влево можно увеличить или уменьшить громкость и яркость экрана.

У каждого компьютера эти функции могут отличаться и иметь разные возможности.

Зачем нужна клавиша Fn на клавиатуре zen.yandex.ua

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