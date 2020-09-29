Юрий Назаров: 'Инновации, которые мы мечтали вводить в перспективе 10-15 лет, реализуются на глазах'

8 октября во Киеве состоится Международный форум KYIV SMART CITY FORUM 2020, который уже в пятый раз является одним из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city - технологий. Ежегодно событие собирает лучших украинских и международных экспертов по инновациям, урбанистов, представителей власти и антикризисных менеджеров. О формате, темах и спикерах нынешнего мероприятия рассказал эксперт по smart city – технологий ОО "Смарт Сити Хаб" Юрий Назаров.

Юрий, в каком формате будет проходить нынешний форум?

Kyiv Smart City Forum уже стал традиционным и популярным событием в украинском мире IT и сфере городской трансформации. Цель этого форума - познакомить жителей городов, экспертов и представителей администраций с современными технологиями, которые используют наши коллеги за рубежом. Мы обсуждаем, как сделать наши города удобными и комфортными для жизни. Для этого мы приглашаем авторитетных украинских и международных спикеров.

В этом году мероприятие будет особенным. Это будет крупнейший форум, который будет проводиться онлайн.

В прошлом году мы говорили больше о мобильном городе, использовании инновационных технологий, искусственном интеллекте, блокчейне. Это те тренды, которые сейчас есть в современных городах. В этом году, учитывая пандемию, которая внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, мы будем фокусироваться на том, как правильно жить в условиях COVID-19, какими сервисами лучше пользоваться, какие сегодня предшествуют тренды, как уже изменились города и как они будут меняться дальше.

Мы будем использовать инновационную платформу. Спикеры будут сидеть в студии, а зрители будут смотреть их выступления онлайн и смогут задать вопросы. Также все желающие смогут общаться с помощью чатов и видеоконференций. Это создаст безопасную и живую атмосферу события, и такого не было раньше.

У нас также будет экспозиционная зона, где представят современные технологические наработки. Выглядеть будет она как онлайн-экскурсия, 3D тур. После ознакомления с технологией, можно будет сразу связаться с разработчиком или поставщиком.

Из интересных спикеров кто будет на форуме?

В этом году много иностранных спикеров: из Германии, Сингапура, США, Англии, Испании и Нидерландов. Хедлайнер форума - Рэнди Цукерберг, сестра основателя Facebook. Марк Цукерберг для всего мира очень мощная личность, но не стоит уменьшать вклад госпожи Рэнди в развитие компании "Facebook Inc". Ведь она была на стадии разработки соцсети изначально и прошла путь до коммерческого директора компании. Она отвечала за продвижение сети, за работу с клиентами, за финансы и т.д. Сегодня Рэнди создала свою компанию Zuckerberg Media. И она является признанным в мире промоутером внедрения инноваций, помогает стартаперам, строит инновационную среду. Поэтому мы очень рады, что Рэнди Цукерберг откликнулась на наше предложение.

Чем вам удалось ее заинтересовать? Ведь у нее настолько насыщенный график, она очень избирательно относится к любым предложениям, которые ей присылают со всех уголков мира .

Вы правы. Мы начали общение с ней еще девять месяцев назад. И, пообщавшись, оказалось, что она видит большую перспективу в Украине. Ни для кого не секрет, что наша страна занимает важное место в IT среде, у нас очень талантливые специалисты. И Рэнди заинтересовалась, она хочет нам подсказать, как правильно развивать инновации, как из этого делать бизнес. У нее есть собственный опыт, как строить инновационную среду по всей стране, и она готова ним делиться.

Мы понимаем, что мир после пандемии уже никогда не будет прежним . Все кардинально меняется, у же другой формат жизни людей. Украина пока не в авангарде этих изменений, но в принципе, по вашим наблюдениям, какие трансформации наблюдаются в мире? Какие трансформации наблюдаются в городах? Что сразу заметно, невооруженным глазом?

Давайте возьмем в качестве примера Киев. Обратите внимание, какие коррективы ввела пандемия в обучение. Дети перестали ходить в школу, а научный процесс нужно было обеспечить. Встал вопрос - как это сделать? К дистанционному обучению были готовы лишь 3% столичных школ. На моих глазах началась трансформация подхода к учебному процессу. И в течение двух месяцев все учебные заведения перешли на дистанционные уроки. То есть то, о чем мы мечтали в перспективе реализовать в течение 10 - 15 лет, был о введено за несколько месяцев.

Второй пример - транспорт. С началом карантина начали действовать достаточно серьезные ограничения: метро закрыли, не всех желающих пассажиров пропускали в наземный транспорт. А с другой стороны люди начали соблюдать социальную дистанцию. И обратите внимание, сколько людей перешло на альтернативные виды транспорта – те же велосипеды.

Та же ситуация с медициной. Люди записываются на прием к врачу дистанционно, тем самым развивая тему телемедицины. Сфера питания активно развивает сервисы доставки еды.

То есть каждая отрасль начала меняться.

А бизнес пристроился к пандемии?

Для бизнеса это был шок. Но те компании, которые оперативно переориентировались на онлайн, спокойно держатся. Перевод услуг и продаж в онлайн с одной стороны это вынужденная мера, но она экономит много времени. Войдя в мобильное приложение, заказал, а пока везут товар, можно заняться своими делами.

Конечно, оптимизация, цифровизация - это очень хорошо. Но как же живет, человеческое общение? Это самое ценное, что есть в нашей жизни. Деньги, бизнес и технологии только для того, чтобы человек мог сесть с семьей, встретиться со старым другом, заглянуть друг другу в глаза и обменяться живым, человеческим теплом.

Вы совершенно правы. Это обратная сторона цифровизации. И мы должны помнить и понимать, что внутри нас есть душа, а не цифра. Мы не роботы. Но обратите внимание на детей, которые постоянно сидят в гаджетах, превращая заинтересованность инновациями болезнью. И это выраженная проблема на всей планете.

Я считаю, что в соответствии с инновационного развития должна трансформироваться и наша культура. Это должно пропагандироваться и на семейном уровне, и на государственном. Детям необходимо объяснять, что ИТ, гаджеты - это лишь инструмент, который помогает сэкономить и оптимизировать время, а человеческое общение должно оставаться.

Я недавно общался с представителями Министерства молодежи и спорта, мы обсуждали тему развития киберспорта. Это люди, которые постоянно сидят за компьютером. И представители Министерства говорят: "Вы знаете, мы хотим ввести нормативы. Например, что полчаса ребенок должен встать, побегать, попрыгать и только потом играть дальше". Такое воспитание нужно проводить в условиях современной цифровой трансформации.

Возвращаясь к теме форума. Спикеры будут онлайн, а как зрители могут присоединиться к форуму?

Это можно сделать, зайдя на сайт и зарегистрировавшись. Все что вам нужно – компьютер или смартфон и интернет.