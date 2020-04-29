В Украине успешно испытали "убийцу" российских беспилотников: появилось видео 3D-радара

В Украине успешно завершились двухдневные испытания мобильного смотрового 3D-радиолокатора 90К6Е производства КП "НПК "Искра".

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", разработка полностью подтвердила свои заявленные тактико-технические характеристики по выявлению беспилотных летательных аппаратов на различных высотах и ​​максимальной дальности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"После проведения заводских испытаний, мы успешно завершили этот последний этап испытаний радара 90К6Е способностью определения малоразмерных целей с малой эффективной поверхностью рассеяния. Положительные результаты этих испытаний открывают перед нами бесспорные перспективы для реализации 90К6Е на экспорт", – рассказал директор НПК "Искра" Юрий Пащенко.

3D-радар 90К6Е Скриншот видео

По его словам, уже сейчас есть потенциальный заказчик радара с Ближнего Востока. Кроме того, рассматривается также применения станции ВСУ. Однако для этого она требует некоторых изменений под нужды украинских военных.

Радар 90К6Е является принципиально новым 3D-радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком. Он предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

3D-радар 90К6Е Скриншот видео

90К6Е разработан для использования в зенитных ракетных войсках как средство выдачи целеуказания и как информационное звено в подразделениях военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Объектом определения во время испытаний радара выступил беспилотный авиационный комплекс Raybird 3. Он имеет максимальную высоту полета 3 000 м и может развить скорость до 160 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось зрелищное видео испытаний новейшей украинской ракеты "Ольха-М", на которое тут же отреагировали российские пропагандисты. Стрельбы прошли на одном из полигонов Одесской области.