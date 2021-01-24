В Украине разработали дрон-камикадзе "Пилум". Видео испытаний
В Украине начали испытания дрона-камикадзе "Пилум", который разработала отечественная компания A.Drones. Он будет выполнять функции беспилотного самолета-снаряда.
Как отметил на своей странице в Facebook представитель предприятия Юрий Касьянов, комплекс смонтирован на пикапе, старт роя дронов происходит каждые две минуты. Максимальная дальность поражения целей ими – 50 км (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По информации "Украинского милитарного портала", основная задача беспилотников такого типа – прорыв системы противовоздушной обороны противника. "Это действительно классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат", – заверили в компании-разработчике.
Управляться этот БПЛА может оператором, или же с помощью изначального введения в его систему конкретных координат.
Ключевые характеристики "Пилума":
количество аппаратов в комплексе – 4 или более, наземная станция – 1, антенный пост – 1.
Общий вес аппарата – до 10 кг, вес полезной нагрузки – до 7 кг.
Максимальная скорость – 110 км/ч.
Время полета – до 30 минут.
Радиус действия – 50 км.
Максимальная высота полета – 2 км.
Дальность радиосвязи – до 40 км.
Экипаж комплекса – 2 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее разработчики военной техники провели в Украине испытания образца дистанционно-управляемой платформы Camel, а 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода – учения с использованием БПЛА "Лелека" и Bayraktar.
Кроме того, в 2020 году Вооруженные силы Украины получили несколько десятков беспилотников "Фурия" украинского производства.