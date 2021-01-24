В Украине разработали дрон-камикадзе "Пилум". Видео испытаний

В Украине начали испытания дрона-камикадзе "Пилум", который разработала отечественная компания A.Drones. Он будет выполнять функции беспилотного самолета-снаряда.

Как отметил на своей странице в Facebook представитель предприятия Юрий Касьянов, комплекс смонтирован на пикапе, старт роя дронов происходит каждые две минуты. Максимальная дальность поражения целей ими – 50 км (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации "Украинского милитарного портала", основная задача беспилотников такого типа – прорыв системы противовоздушной обороны противника. "Это действительно классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат", – заверили в компании-разработчике.

Управляться этот БПЛА может оператором, или же с помощью изначального введения в его систему конкретных координат.

количество аппаратов в комплексе – 4 или более, наземная станция – 1, антенный пост – 1.

Общий вес аппарата – до 10 кг, вес полезной нагрузки – до 7 кг.

Максимальная скорость – 110 км/ч.

Время полета – до 30 минут.

Радиус действия – 50 км.

Максимальная высота полета – 2 км.

Дальность радиосвязи – до 40 км.

Экипаж комплекса – 2 человека.

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