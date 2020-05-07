В Украине испытали модернизированный танк Т-72: Минобороны показало зрелищные кадры со стрельб

В Черниговской области вблизи поселка Гончаровское начался очередной этап испытаний модернизированного опытного образца танка Т-72.

Кадры со стрельб опубликовали на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что во время испытаний для оценки эффективности вооружения опытного образца была выполнена штатная стрельба управляемой ракетой "Комбат".

Испытание модернизированного Т-72 Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72 Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72 Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72 Сайт Минобороны Украины

Эксперты измерили точность траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR-2100/40, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

Испытание модернизированного Т-72 Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72 Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72 Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72 Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Министерство обороны Украины получило для своих нужд четыре модернизированных танка Т-64 и два Т-72. Их передало государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!