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7 мая • обновлено в 16:45
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В Украине испытали модернизированный танк Т-72: Минобороны показало зрелищные кадры со стрельб

1.1т
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В Черниговской области вблизи поселка Гончаровское начался очередной этап испытаний модернизированного опытного образца танка Т-72.

Кадры со стрельб опубликовали на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что во время испытаний для оценки эффективности вооружения опытного образца была выполнена штатная стрельба управляемой ракетой "Комбат".

Испытание модернизированного Т-72

Испытание модернизированного Т-72

Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72

Испытание модернизированного Т-72

Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72

Испытание модернизированного Т-72

Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72

Испытание модернизированного Т-72

Сайт Минобороны Украины

Эксперты измерили точность траекторных параметров (дальность, скоростные характеристики, пространственные координаты) движения ракеты с помощью радарной системы MFTR-2100/40, которая автоматически сопровождала ее с помощью радиолокационного канала с одновременной видеорегистрацией.

Испытание модернизированного Т-72

Испытание модернизированного Т-72

Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72

Испытание модернизированного Т-72

Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72

Испытание модернизированного Т-72

Сайт Минобороны Украины

Испытание модернизированного Т-72

Испытание модернизированного Т-72

Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Министерство обороны Украины получило для своих нужд четыре модернизированных танка Т-64 и два Т-72. Их передало государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" (ЛБТЗ).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Чернигов
Тег
Министерство обороны Украины
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ковпак сидор
ковпак сидор
а как там судьба истинного украинского танка "АЗОВЕЦ"?ФСБ чертежи выкрала,ну слава Богу хоть не украли секретную разработку советских ракет.СБУ как всегда на высоте,отработали нарика на уровне.
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